Верстка для сайта с каталогом

HTML-версткаЗакрыт25 заявок209 просмотров
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Требуется верстка для сайта с каталогом.

Дизайн закончится в течение 1-2 дней, до 3 мая необходимо сделать верстку.

Примеры страниц тут: http://yadi.sk/d/BaTrOFP_N8DSR

Всего страниц около 10.

Просьба сразу уточнять сроки и стоимость.

10 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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