Подправить адаптивную верстку.

Требуется на сайте: http://dev.hweekend.ru/ подправить небольшие косяки.

1. У карусели фотографий при низких разрешениях нет кнопки влево, которая перелистывает фото.

2. В футере при низких разрешениях 4-й столбик сьезжает вниз. нужно сделать, что бы они были в ряд.

3. Изменить размер шрифтов в 3-х местах.

4. Под футером при заходе с мобильного есть небольшой белый пробел.

5. Сделать небольшие правки в тексте на слайдере в шапке

6. Поменять доменное имя и посадить сайт на другой домен.

7. Добавить возможность управления рейтингом, что бы можно было удалять голоса

Оплата после выполнения работ.

Срок выполнения работы: 1 час.