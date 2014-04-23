Сделать поблочный вывод информации статьи на CSS

Предполагаю сделать сайт с полезными советами. Каждый совет-статья представляет собой блоки текста.

все выводится на одной странице, но нужно листать пошагово.

Т.е. совет должен выводиться порционно, чтобы оставить пользователя подольше на сайте, но страница должна быть одна, чтобы индексация статьи поисковиком была сразу в целом.

Примерно должно выглядеть как (но понимаю, что там код и разные страницы)

http://home.howstuffworks.com/10-things-you-should-never-do-to-lawn1.htm

http://www.parents.com/recipes/cooking/kid-friendly-food/kid-friendly-casserole-recipes/#page=3