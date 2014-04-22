Оптимизация под Page Speed + исправление слайдера

Требуется оптимизировать загрузку сайта и восстановить работу слайдера. На данный момент для моб.устройств 60/100, для ПК 72/100. Необходимо выполнить следующее:

1. Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ac98ac

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/4b543b96980b043cd6af05a7a5e37f.js?ac98ac

/*требуется не удалить, а оптимизировать загрузку данных элементов/

2. Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald|Arimo|Open+Sans

http:/site.ru/wp-content/plugins/wp-23-related-posts-plugin/static/themes/vertical.css?version=3.4&ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/93f0f57360d6681dd720329c7f64a7f1.css?ac98ac

3. Включите сжатие для следующих ресурсов:

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/e74b543b96980b043cd6af05a7a5e37f.js?ac98ac

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/93f0f57360d6681dd720329c7f64a7f1.css?ac98ac

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ac98ac

http://top-fwz1.mail.ru/js/code.js

http://site.ru/plugins/wp-23-related-posts-plugin/static/themes/vertical.css?version=3.4&ac98ac

4. Используйте кэш браузера:

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/fonts/MTCORSVA.woff (не указан срок действия)

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/images/bg-stripe.png (не указан срок действия)

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/images/bg/bg2.png (не указан срок действия)

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/images/comment_r.png (не указан срок действия)

https://apis.google.com/js/platform.js (30 минут)

http://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/expansion_embed.js (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?ac98ac (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 минут)

https://oauth.googleusercontent.com/…e:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2 (60 минут)

5. Сократите JavaScript:

http://vk.com/js/al/lite.js?85

http://vk.com/js/api/openapi.js?108&ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/e74b543b96980b043cd6af05a7a5e37f.js?ac98ac

http://st3.vk.me/js/api/widgets/al_community.js?55

https://apis.google.com/…ms/rs=AItRSTPe6x8jPJWUJu7aCCfYCIaVxR7IYw

https://oauth.googleusercontent.com/…e:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2

6.Сократите CSS

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/93f0f57360d6681dd720329c7f64a7f1.css?ac98ac

Требуется всё настроить без появления новых проблем (сьехавщая верстка, нарушение адаптивности шаблона, падение сервера и т.д) до показателей Page Speed не менее 85-90 для моб. устройств и 90-95 для ПК. Перед началом работы, выдаю урл для ознакомления. Пожалуйста, если задача или её отдельные элементы, не представляются выполнимыми, сообщайте перед началом работы. Указывайте стоимость за реально возможный для выполнения вами объем работ. Оплата ПОСЛЕ выполнения ВСЕГО объема работ и проверки результатов. Доступ к серверу - непосредственно перед началом работы