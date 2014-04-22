Оптимизация под Page Speed + исправление слайдера

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оптимизировать загрузку сайта и восстановить работу слайдера. На данный момент для моб.устройств 60/100, для ПК 72/100. Необходимо выполнить следующее:

1. Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ac98ac

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/4b543b96980b043cd6af05a7a5e37f.js?ac98ac

/*требуется не удалить, а оптимизировать загрузку данных элементов/

2. Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald|Arimo|Open+Sans

http:/site.ru/wp-content/plugins/wp-23-related-posts-plugin/static/themes/vertical.css?version=3.4&ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/93f0f57360d6681dd720329c7f64a7f1.css?ac98ac

3. Включите сжатие для следующих ресурсов:

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/e74b543b96980b043cd6af05a7a5e37f.js?ac98ac

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/93f0f57360d6681dd720329c7f64a7f1.css?ac98ac

http://site.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ac98ac

http://top-fwz1.mail.ru/js/code.js

http://site.ru/plugins/wp-23-related-posts-plugin/static/themes/vertical.css?version=3.4&ac98ac

4. Используйте кэш браузера:

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/fonts/MTCORSVA.woff (не указан срок действия)

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/images/bg-stripe.png (не указан срок действия)

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/images/bg/bg2.png (не указан срок действия)

http://site.ru/wp-content/themes/site/site/images/comment_r.png (не указан срок действия)

https://apis.google.com/js/platform.js (30 минут)

http://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/expansion_embed.js (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?ac98ac (60 минут)

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 минут)

https://oauth.googleusercontent.com/…e:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2 (60 минут)

5. Сократите JavaScript:

http://vk.com/js/al/lite.js?85

http://vk.com/js/api/openapi.js?108&ac98ac

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/e74b543b96980b043cd6af05a7a5e37f.js?ac98ac

http://st3.vk.me/js/api/widgets/al_community.js?55

https://apis.google.com/…ms/rs=AItRSTPe6x8jPJWUJu7aCCfYCIaVxR7IYw

https://oauth.googleusercontent.com/…e:rpc:shindig.random:shindig.sha1.js?c=2

6.Сократите CSS

http://site.ru/wp-content/uploads/spacker-cache/93f0f57360d6681dd720329c7f64a7f1.css?ac98ac

Требуется всё настроить без появления новых проблем (сьехавщая верстка, нарушение адаптивности шаблона, падение сервера и т.д) до показателей Page Speed не менее 85-90 для моб. устройств и 90-95 для ПК. Перед началом работы, выдаю урл для ознакомления. Пожалуйста, если задача или её отдельные элементы, не представляются выполнимыми, сообщайте перед началом работы. Указывайте стоимость за реально возможный для выполнения вами объем работ. Оплата ПОСЛЕ выполнения ВСЕГО объема работ и проверки результатов. Доступ к серверу - непосредственно перед началом работы

10 лет назад
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибки w3c на сайте на wp

    Есть сайт на wp, находящийся на впс http://gamergirl.ru/. Валидатор показывает много ошибок. Нужно исправить все ошибки html и css, а также необходимо ускорить загрузку сайта, так как тот очень долго грузится. Возможно нужно разбить фоновую ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фронтенд-разработчик для работы над веб-приложения

    Для работы над проектом находящемся на стадии пре-альфа на длительный срок требуется специалист, имеющий: — Не менее 30 часов времени для работы над проектом в неделю; — Обязательный опыт с любым MV* фреймворком (Backbone/Knockout/Ember/Angular); — ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелочь по дизайну

    $50

    Работа небольшая, состоящая из мелких деталей. Joomla 3.2.3 1. Заменить логотип на большой (исходник есть). Нужно, чтобы логотип был лучше виден. 2. Текст в статьях сейчас Tahoma 9, нужно сделать Arial 10, цвет черный. 3. Сверху, где ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно допилить шаблон с Templatemonster

    $50

    День добрый. Есть шаблон с Templatemonster нужно его немного допилить. Создать доп страницы, заставить нормально работать формы... Одним словом работы на пол дня (для реализации нужны минимальные знания html, CSS, java Буквально прописать 2-3 параметра в скрипте (почтовый ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшая верстка 3х шапок

    $50

    Примеры http://new.radisson-sochi.ru/ new.san-belarus.ru Необходимо исправить шапку: поменять лого, сверстать телефоны как на картинке. исходник есть.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать мелочи по css

    Добрый день! Требуется доработать некоторые мелочи на готовом сайте aviaviavi.com; движок - dle. 1. Сделать так, чтобы фоновые картинки на трех страницах тянулись исходя из размера экрана (1920, 1024, 768 и т.п.). Картинки в теле сайта. (http://aviaviavi.com/videos/index.html). ...

    CSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт на вордпрессе

    Необходимо настроить корректное отображение страниц для сайта, созданного на Вордпрессе. Также в дальнейшем нужна тех. поддержка, консультирование в случае возникновения проблем. Нужен человек, хорошо разбирающийся в вордпрессе.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка email-письма

    $50

    Здравствуйте! Нужна сверстать емайл-письмо для рассылки. Подавать заявки желательно только с опытом верстки данного направления. Не забывайте указывать стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад