Нужно допилить шаблон с Templatemonster

Примеры http://new.radisson-sochi.ru/ new.san-belarus.ru Необходимо исправить шапку: поменять лого, сверстать телефоны как на картинке. исходник есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Есть шаблон с Templatemonster нужно его немного допилить.
Создать доп страницы, заставить нормально работать формы...
Одним словом работы на пол дня (для реализации нужны минимальные знания html, CSS, java
Буквально прописать 2-3 параметра в скрипте (почтовый ящик, куда будут приходить сообщения, сообщения в формах..)
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Требуется доработать некоторые мелочи на готовом сайте aviaviavi.com; движок - dle. 1. Сделать так, чтобы фоновые картинки на трех страницах тянулись исходя из размера экрана (1920, 1024, 768 и т.п.). Картинки в теле сайта. (http://aviaviavi.com/videos/index.html). ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить корректное отображение страниц для сайта, созданного на Вордпрессе. Также в дальнейшем нужна тех. поддержка, консультирование в случае возникновения проблем. Нужен человек, хорошо разбирающийся в вордпрессе.HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужна сверстать емайл-письмо для рассылки. Подавать заявки желательно только с опытом верстки данного направления. Не забывайте указывать стоимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
на http://demo52.websun.ws/ купил Здравствуйте! Поменять текста почти на всём сайте, убрать несколько блоков. Первая задача : 1. в точности дизайн как http://demo52.websun.ws/ только с нашими словами. Данный лендинг установить на http://www.yogatibet.ru добавкой / yoga/1 это купленный http://demo52.websun.ws/ с ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется страница с коммерческим предложением в сфере рекламы. Требуется сделать её более интересной и продающей (пересмотреть концепцию, поменять тексты, графику, переверстать под новый шаблон). Не теряя в информативности, уменьшить перегруженность текстом, возможно, добавив инфографики. Страница: http://mediatarget.in/offer/ От старой ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
СРОЧНО! вот страница. http://goo.gl/VgCqYq ВАЖНО: если вы не предоставляете проект к 18 по мск завтра, то сделка сгорает, и оплаты вы не получаете! так как в нашем варианте главное- срок. Поэтому если вы не можете грантировать, что успеете, лучше не ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать сайт на на WP Шаблоны во вложении. PSD вышлю конечно почтой. Важно знать по срокам и цене. Но просьба тоже цены сильно не завышать. Срочность большая. Сегодня-завтра нужно уже начать-сдать. Спасибо!HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть готовая верстка главной. Есть макеты внутряков. Все в приложении. Надо срочно натянуть на CMS Wordpress От Вас сроки и ценаHTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать 4 макета. Они в приложении. Выберу по самым быстрым срокам и нормальной цене. Дальше будут еще работы. Я дизайнерHTML-верстка25 заявокЗакрыт10 лет назад