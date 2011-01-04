Добрый день! Есть 2 сайта (оба на SimplaCMS). obstore.ru navon.ru 1. Нужно с сайта navon.ru взять дизайн и установить его на obstore.ru (5 минут работы), сохранить и немного подправить (убрать надпись "придаем цвет всему!") старый логотип 2. И основное. Нужно будет на сайте obstore.ru ...