Добрый день! Есть сайт: https://www.obstore.ru (Битрикс + Аспро максимум). Настроить корректную переадресацию на главное зеркало: https://obstore.ru/[b]https://www.obstore.ru/ (надо оставить только этот вариант)[/b]http://obstore.ru/http://www.obstore.ru/ Все остальные варианты должны переадресовываться на главное зеркало. Хотелось бы найти программиста к которому будем периодически обращаться по поводу ...
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Добрый день! Есть сайт: https://www.obstore.ru (Битрикс + Аспро максимум). Нужно его качественно наполнить товарами (Айфоны, Макбуки....). Качественно настроить отображаемые и заполняемые характеристики для твоаров. Знание Аспро Максимум и опыт работы по наполнение таких сайтов будет большим преимуществом. Жду ваши предложения. С ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 месяцев назад
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Добрый день! Есть магазин на Авито, нужно ему сделать 2 баннера (фактически один, только чуть разных размеров). https://www.avito.ru/user/3da93f3cfa02f03cb1da7e64a447d54a/profile Тех. требования к баннерам: Баннер для компьютеров и планшетовРазмер изображения — 1202 × 436 (можно обрезать после загрузки). Баннер для смартфоновРазмер изображения ...Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день! Есть несколько сайтов https://spalni-italii.ru/, https://gostinye-italii.ru/ (Таймвеб) на одном хостинге и основной сайт https://grand-italia.ru/ на (Reg Ru). Хотим отказаться от второго хостинга и старых сайтов. У старых сайтов были кое-какие позиции, это хочется сохранить для основного (то есть нужно ...Системное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
День добрый! Нужно выкладывать 30-50 товаров в день на Авито (телефоны, планшеты, ноуты....) Я присылаю вам список, Вы находите картинки (очень хороший источник картинок ebay, можно использовать и другие источники), картинки прогонять через команду "сохранить для вебустройств" ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Нужно собрать и систематизировать хорошие "живые" фото для 300 товаров (Apple - телефоны, планшеты, макбуки..., Samsung - телефоны, планшеты, Xiaomi..., Sony Playstation, Xbox, умные часы, Геймпады разных цветов. Для каждого цвета нужны свои фото. Для каждого товара должно быть ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт2 года назад
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День добрый! Что мы имеем: 1. Интернет - магазин обоев https://www.obstore.ru/ с более,чем 25 000 товарами;2. Группа в ВК, можно вести рекламу в ВК, нужно провестикачественное таргетирование, что бы не сливать бюджет3. Группа в Инсте + Фейбук ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
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День добрый. Есть шаблон с Templatemonster нужно его немного допилить. Создать доп страницы, заставить нормально работать формы... Одним словом работы на пол дня (для реализации нужны минимальные знания html, CSS, java Буквально прописать 2-3 параметра в скрипте (почтовый ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
День добрый, уважаемые фрилансеры. Нужно написать курсовую - бизнес план по созданию турфирмы. Объем 30-40 стр. А4 Основное в работе - расчеты. В приоритете исполнители, которые имеют опыт в написании бизнес планов, присылайте выдержки из готовых работ - будет, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Нужно сделать буклет (дизайн + верстка). Готовый файл должен быть полностью готов к офсетной печати. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Предпочтение будет отдано кандидатам с портфолио. Любой вариант оплаты (электронные деньги, денежный перевод, наличными при встрече). Пишите ваши условия ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт12 лет назад
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- $50
Нужно написать серию сео оптимизированых статей на заданые темы с обязательным включением ключевых фраз. Объем 10 000 зн.Завершен13 лет назад
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Нужно разработать рекламный плакат для автомобильных навигаторов NAVON. Формат платката А1-А2. В плакате нужно использовать изображение навигатора, изображение(я) прилагаю.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Нужно составить письмо-предложение на предоставление услуг лазерного сканирования (http://www.leica-geosystems.com/ru/ru/lgs_67541.htm для доплнительной информации о чем речь). Потенциальный фирмы заказчики: геодезические , строительные, занимающиеся реставрацией. Сделать акцент на дороговизнуоборудования (450 тыс грн), высокую точность измерений, минимальные сроки ...Завершен16 лет назад