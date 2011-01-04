demien

Александр demien

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Грамотная настройка и ведение Яндекс Директ. Возможна работа по безналу.

Контактная информация:

Телефоны: +79268878970

E-mail: [email protected]

Возраст: 39 лет.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить корректную переадресацию на главное зеркало

    Добрый день! Есть сайт: https://www.obstore.ru (Битрикс + Аспро максимум). Настроить корректную переадресацию на главное зеркало: https://obstore.ru/[b]https://www.obstore.ru/ (надо оставить только этот вариант)[/b]http://obstore.ru/http://www.obstore.ru/  Все остальные варианты должны переадресовываться на главное зеркало. Хотелось бы найти программиста к которому будем периодически обращаться по поводу ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужно наполнить сайт (нужен контент менеджер)

    Добрый день! Есть сайт: https://www.obstore.ru (Битрикс + Аспро максимум). Нужно его качественно наполнить товарами (Айфоны, Макбуки....).  Качественно настроить отображаемые и заполняемые характеристики для твоаров. Знание Аспро Максимум и опыт работы по наполнение таких сайтов будет большим преимуществом. Жду ваши предложения. С ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужно сделать 2 баннера для магазина на Авито

    $20

    Добрый день! Есть магазин на Авито, нужно ему сделать 2 баннера (фактически один, только чуть разных размеров). https://www.avito.ru/user/3da93f3cfa02f03cb1da7e64a447d54a/profile Тех. требования к баннерам: Баннер для компьютеров и планшетовРазмер изображения — 1202 × 436 (можно обрезать после загрузки). Баннер для смартфоновРазмер изображения ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Грамотно настроить 301 редиректы, частично перенести сайты.

    Добрый день! Есть несколько сайтов https://spalni-italii.ru/, https://gostinye-italii.ru/ (Таймвеб) на одном хостинге и основной сайт https://grand-italia.ru/ на (Reg Ru). Хотим отказаться от второго хостинга и старых сайтов. У старых сайтов были кое-какие позиции, это хочется сохранить для основного (то есть нужно ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужно выкладывать 30-50 товаров на Авито в день

    День добрый! Нужно выкладывать 30-50 товаров в день на Авито (телефоны, планшеты, ноуты....) Я присылаю вам список, Вы находите картинки (очень хороший источник картинок ebay, можно использовать и другие источники), картинки прогонять через команду "сохранить для вебустройств" ...

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Собрать "живые" фото для 300 товаров

    Добрый день! Нужно собрать и систематизировать хорошие "живые" фото для 300 товаров (Apple - телефоны, планшеты, макбуки..., Samsung - телефоны, планшеты, Xiaomi..., Sony Playstation, Xbox, умные часы, Геймпады разных цветов. Для каждого цвета нужны свои фото.  Для каждого товара должно быть ...

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Спарсить товары на сайт SimplaCMS

    Добрый день! Есть 2 сайта (оба на SimplaCMS). obstore.ru navon.ru 1. Нужно с сайта navon.ru взять дизайн и установить его на obstore.ru (5 минут работы), сохранить и немного подправить (убрать надпись "придаем цвет всему!") старый логотип 2. И основное. Нужно будет на сайте obstore.ru ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Интернет маркетолог - партнер в бизнес

    День добрый! Что мы имеем: 1. Интернет - магазин обоев https://www.obstore.ru/ с более,чем 25 000 товарами;2. Группа в ВК, можно вести рекламу в ВК, нужно провестикачественное таргетирование, что бы не сливать бюджет3. Группа в Инсте + Фейбук ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно допилить шаблон с Templatemonster

    $50

    День добрый. Есть шаблон с Templatemonster нужно его немного допилить. Создать доп страницы, заставить нормально работать формы... Одним словом работы на пол дня (для реализации нужны минимальные знания html, CSS, java Буквально прописать 2-3 параметра в скрипте (почтовый ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая- бизнес план.

    День добрый, уважаемые фрилансеры. Нужно написать курсовую - бизнес план по созданию турфирмы. Объем 30-40 стр. А4 Основное в работе - расчеты. В приоритете исполнители, которые имеют опыт в написании бизнес планов, присылайте выдержки из готовых работ - будет, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутить сайт

    Здравствуйте. Есть сайт www.italmd.ru. У него уже есть кое-какие позиции, ТИЦ и Pr. Его нужно продвинуть в ТОП 10 по следующим запросам: итальянская мебель мебель италии итальянская мебель в москве мебель италии в москве мебель производства италии итальянские спальни спальни италии мебель из италии спальни итальянская ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать рекламный буклет.

    Нужно сделать буклет (дизайн + верстка). Готовый файл должен быть полностью готов к офсетной печати. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Предпочтение будет отдано кандидатам с портфолио. Любой вариант оплаты (электронные деньги, денежный перевод, наличными при встрече). Пишите ваши условия ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать буклет.

    Нужно сделать буклет (дизайн + верстка). Готовый файл должен быть полностью готов к офсетной печати. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Предпочтение будет отдано кандидатам с портфолио. Любой вариант оплаты (электронные деньги, денежный перевод, наличными при встрече). Пишите ваши условия ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно наполнить сайт.

    Здравствуйте. Есть сайт www.italmd.ru , его нужно наполнить. Вот примеры готового товара: http://www.italmd.ru/katalog/list/italjanskaja-mebel/gostinye/klassicheskie/italjanskaja-gostinaja-venezia-fabrika-florida http://www.italmd.ru/katalog/list/italjanskaja-mebel/spalni/klassicheskie/italjanskaja-spalnja-afrodita-fabrika-venier Движок Amiro, для наполнения необходимо: 1. минимальные знания фотошопа (проставить лого изменить размеры), исходные файлы - как правило пдф, 2. минимальные знания HTML, в основном для создания ...

    HTML
    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать тексты для детского сайта

    $32

    Нужно написать несколько текстов для сайта. Тематика - детские товары. Ключи и конкретные темы сообщу отдельно. Плачу 1 вмз = 1000 знаков. В последствие возможно долгосрочное сотрудничество. В качестве тестового задания начните писать текст на тему ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно подготовить фото для публикации в WWW

    $10

    Срочно подготовить фото для публикации в WWW. Обработка минимальна: 1. Убрать фон. 2. Убрать мелкие дефекты, мусор, царапины. 3. Оптимизировать для web/ Работа не сложная, но нужно сделать очень быстро, максимум день. Фотографий 30 шт.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать деловое письмо-предложение

    $20

    Нужно составить письмо-предложение на предоставление услуг лазерного сканирования (http://www.leica-geosystems.com/ru/ru/lgs_67541.htm для доплнительной информации о чем речь). Потенциальный фирмы заказчики: геодезические , строительные, занимающиеся реставрацией. Сделать акцент на дороговизнуоборудования (450 тыс грн), высокую точность измерений, минимальные сроки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
год назад
Нужно сделать 2 баннера для магазина на Авито
Отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата - рекомендую
Все прошло быстро и гладко. За день победили баннер. Пару раз вносили изменения, очень оперативно. Рекомендую
Ответный отзыв
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Написать тексты для детского сайта
Спасибо, все отлично и по оплате и в целом по работе!!!
Отличный исполнитель. Качественные читаемые тексты с хорошим смыслом и хорошей плотностью ключевых фраз, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Написать тексты для детского сайта
Отличный заказчик. Интересные задания и оплата в срок. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Получились замечетельные статьи, ключевые фразы были очень виртуозно использованы, всем рекомендую!
Ответный отзыв
ewangelina
Ева 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Написать тексты для детского сайта
Конкретное задание, приятное сотрудничество, своевременная оплата - Александр прекрасный работодатель, рекомендую!
Отличныйисполнитель. Статьи были написаны в срок и с учетом всех пожеланий, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Sharshova
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Написать тексты для детского сайта
Хороший заказчик. Задание было сформулировано четко и грамотно, что позволило без труда с ним справиться. Оплату произвел в срок, как и было обещано. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный исполнитель. Тексты были написаны в самые кратчайшие сроки, причем, не только полезные для поисковых машин, но и очень интересные и познавательные для людей, так что всем рекомендую!
Ответный отзыв