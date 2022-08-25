Необходимо подобрать 2 стильные картинки для слайдера сайта, соответствующие концепции и цветовому стилю. Первая картинка должна иллюстрировать складные ножи ручной работы с разрешением 1920x660px для десктопа и 660x660px для мобильной версии. Вторая картинка – топоры ручной работы с аналогичными параметрами. Возможно применение тонировки или затемнения.
Нужно сделать 2 баннера для магазина на Авито
Добрый день!
Есть магазин на Авито, нужно ему сделать 2 баннера (фактически один, только чуть разных размеров).
https://www.avito.ru/user/3da93f3cfa02f03cb1da7e64a447d54a/profile
Тех. требования к баннерам:
Баннер для компьютеров и планшетовРазмер изображения — 1202 × 436 (можно обрезать после загрузки).
Баннер для смартфоновРазмер изображения — 1242 × 936 (можно обрезать после загрузки).
Основное направление магазина - продажа MacBook и iPhone.
То есть нужно это показать на баннере (процессоры M1 Pro, M1 Max, M2). Можно сами ноутбуки, только из последних
https://www.apple.com/macbook-pro-14-and-16/
Выбранный исполнитель
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