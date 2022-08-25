Добрый день!

Есть магазин на Авито, нужно ему сделать 2 баннера (фактически один, только чуть разных размеров).

https://www.avito.ru/user/3da93f3cfa02f03cb1da7e64a447d54a/profile

Тех. требования к баннерам:

Баннер для компьютеров и планшетовРазмер изображения — 1202 × 436 (можно обрезать после загрузки).

Баннер для смартфоновРазмер изображения — 1242 × 936 (можно обрезать после загрузки).

Основное направление магазина - продажа MacBook и iPhone.

То есть нужно это показать на баннере (процессоры M1 Pro, M1 Max, M2). Можно сами ноутбуки, только из последних

https://www.apple.com/macbook-pro-14-and-16/

https://www.avito.ru/legal/services/profile_requirements