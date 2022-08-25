Нужно сделать 2 баннера для магазина на Авито

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки199 просмотров

Добрый день!

Есть магазин на Авито, нужно ему сделать 2 баннера (фактически один, только чуть разных размеров).

https://www.avito.ru/user/3da93f3cfa02f03cb1da7e64a447d54a/profile

Тех. требования к баннерам:

Баннер для компьютеров и планшетовРазмер изображения — 1202 × 436 (можно обрезать после загрузки).

Баннер для смартфоновРазмер изображения — 1242 × 936 (можно обрезать после загрузки).

Основное направление магазина - продажа MacBook и iPhone.

То есть нужно это показать на баннере (процессоры M1 Pro, M1 Max, M2). Можно сами ноутбуки, только из последних

https://www.apple.com/macbook-pro-14-and-16/

https://www.avito.ru/legal/services/profile_requirements

3 года назад
demien
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
2 дня
Все прошло быстро и гладко. За день победили баннер. Пару раз вносили изменения, очень оперативно. Рекомендую
Отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата - рекомендую

Заявки фрилансеров

Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подобрать (сделать) 2 картинки для слайдера

    Необходимо подобрать 2 стильные картинки для слайдера сайта, соответствующие концепции и цветовому стилю. Первая картинка должна иллюстрировать складные ножи ручной работы с разрешением 1920x660px для десктопа и 660x660px для мобильной версии. Вторая картинка – топоры ручной работы с аналогичными параметрами. Возможно применение тонировки или затемнения.

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен Баннер для Озон в категории Диваны (ПК и Мобильная версия)

    Требуется разработка баннера для Озон в категории Диваны, включая десктопную и мобильную версии. Необходимы привлекательные креативы с указанием старой и новой цены, доставки, скидки и подложки с надписью 'распродажа' или 'Hot Sale'. Ожидается опыт в дизайне баннеров для мебели и примеры работ.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного баннера

    Требуется разработка рекламного баннера формата А4 в PDF и JPEG с вертикальной ориентацией. Тематика баннера - опытная бригада по армированию железо-бетонных конструкций, ищущая работу. Необходимо создать фон и разместить текст на эстонском языке. Ожидаются несколько вариантов изображений по теме.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно нарисовать баннер для сайта

    Требуется нарисовать баннер для сайта с размерами 800x415px. Тексты и детали оформления будут предоставлены в личной переписке. Итоговые файлы должны быть в формате PNG и исходник в .PSD.

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    3 года назад