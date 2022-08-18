Подобрать (сделать) 2 картинки для слайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок449 просмотров

Нужно подобрать 2 стильные (крутые) картинки в слайдер для сайта https://stalklinok.ru/ чтобы они подходили по концепции, цветовому стилю, возможно обработать (тонировку в цветовом стиле или затемнение), под

десктоп и мобилку.

· 1 картинка Складные ножи ручной работы – десктоп разрешение 1920x660px, мобил 660x660px

· 2 картинка Топоры ручной работы – десктоп разрешение 1920x660px, мобил 660x660px

3 года назад
insite-web
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