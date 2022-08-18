Требуется разработка баннера для Озон в категории Диваны, включая десктопную и мобильную версии. Необходимы привлекательные креативы с указанием старой и новой цены, доставки, скидки и подложки с надписью 'распродажа' или 'Hot Sale'. Ожидается опыт в дизайне баннеров для мебели и примеры работ.
Подобрать (сделать) 2 картинки для слайдера
Нужно подобрать 2 стильные (крутые) картинки в слайдер для сайта https://stalklinok.ru/ чтобы они подходили по концепции, цветовому стилю, возможно обработать (тонировку в цветовом стиле или затемнение), под
десктоп и мобилку.
· 1 картинка Складные ножи ручной работы – десктоп разрешение 1920x660px, мобил 660x660px
· 2 картинка Топоры ручной работы – десктоп разрешение 1920x660px, мобил 660x660px
Заявки фрилансеров
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