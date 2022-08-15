Требуется разработка рекламного баннера формата А4 в PDF и JPEG с вертикальной ориентацией. Тематика баннера - опытная бригада по армированию железо-бетонных конструкций, ищущая работу. Необходимо создать фон и разместить текст на эстонском языке. Ожидаются несколько вариантов изображений по теме.
Нужен Баннер для Озон в категории Диваны (ПК и Мобильная версия)
Нужен баннер для Озон в категории Диваны (десктопная и Мобильная версия)
От вас опыт, насмотренность и понимание как привлечь внимание пользователей и максимально скорректировать их в покупателей. Желателен опыт и кейсы в сфере мягкой мебели.
Должен быть "вкусный офер» со скидкой и привлекательными креативами.
Баннер расположен в 1 скролле на главной (он таргетируется на желающих купить мебель - диваны).
Desktop размеры баннера(охранные поля)
2832х600(1392х456)
Для мобильного приложения. Mweb Apps размеры баннера (охранные поля)
1080х450(984х354)
На баннере нужно обязательно указать:
1. Старая и новая цена
2. Доставка и подъём до этажа по всей России 799 рублей
3. Скидка
4. Подложка - выделяющая баннер со словами распродажа или Hot Sale
Примеры баннеров прикрепил и так же можно посмотреть как другие оформляют в категории мебель
https://www.ozon.ru/category/mebel-15000/
и общий стиль и оформление для озона - на главной в озоне
Укажите пожалуйста адекватную цену на свои услуги.
И поделитесь примерами работ в нише мебели.
Благодарю за понимание и ваше внимание ❤⭐
Заявки фрилансеров
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