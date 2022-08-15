Нужен баннер для Озон в категории Диваны (десктопная и Мобильная версия)

От вас опыт, насмотренность и понимание как привлечь внимание пользователей и максимально скорректировать их в покупателей. Желателен опыт и кейсы в сфере мягкой мебели.

Должен быть "вкусный офер» со скидкой и привлекательными креативами.

Баннер расположен в 1 скролле на главной (он таргетируется на желающих купить мебель - диваны).

Desktop размеры баннера(охранные поля)

2832х600(1392х456)

Для мобильного приложения. Mweb Apps размеры баннера (охранные поля)

1080х450(984х354)

На баннере нужно обязательно указать:

1. Старая и новая цена

2. Доставка и подъём до этажа по всей России 799 рублей

3. Скидка

4. Подложка - выделяющая баннер со словами распродажа или Hot Sale

Примеры баннеров прикрепил и так же можно посмотреть как другие оформляют в категории мебель

https://www.ozon.ru/category/mebel-15000/

и общий стиль и оформление для озона - на главной в озоне

https://www.ozon.ru/

Укажите пожалуйста адекватную цену на свои услуги.

И поделитесь примерами работ в нише мебели.

Благодарю за понимание и ваше внимание ❤⭐