Нужен Баннер для Озон в категории Диваны (ПК и Мобильная версия)

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Закрыт26 заявок442 просмотра

Нужен баннер для Озон в категории Диваны (десктопная и Мобильная версия)

От вас опыт, насмотренность и понимание как привлечь внимание пользователей и максимально скорректировать их в покупателей. Желателен опыт и кейсы в сфере мягкой мебели.

Должен быть "вкусный офер» со скидкой и привлекательными креативами.

Баннер расположен в 1 скролле на главной (он таргетируется на желающих купить мебель - диваны).

Desktop размеры баннера(охранные поля)

2832х600(1392х456)

Для мобильного приложения. Mweb Apps размеры баннера (охранные поля)

1080х450(984х354)

На баннере нужно обязательно указать:

1. Старая и новая цена

2. Доставка и подъём до этажа по всей России 799 рублей

3. Скидка

4. Подложка - выделяющая баннер со словами распродажа или Hot Sale

Примеры баннеров прикрепил и так же можно посмотреть как другие оформляют в категории мебель

https://www.ozon.ru/category/mebel-15000/

и общий стиль и оформление для озона - на главной в озоне

https://www.ozon.ru/

Укажите пожалуйста адекватную цену на свои услуги.

И поделитесь примерами работ в нише мебели.

Благодарю за понимание и ваше внимание ❤⭐

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
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13 лет в сервисе
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14 дней назад

Заявки фрилансеров

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