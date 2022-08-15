Сделать баннер для сайта

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Завершен14 заявок361 просмотр

Требуется сделать баннер для размещения в рекламе Яндекса. 240х400 px

Картинку, проект, тексты - дадим.

Образец - прикрепляем вложением.

3 года назад
Inteleo
Андрей 
50 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aranyro
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Все ОЧЕНЬ быстро и по делу. Будем обращаться еще обязательно!
Заказчик очень крутой! Коммуникация по ТГ - раз! Предоставил вообще все исходники на баннер, не пришлось ничего самому искать или придумывать какие-то "костыли" - два! Моментальная оплата - три! Обязательно буду и дальше работать с этим человеком, таких на руках носить надо!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
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Была
4 месяца назад
58 отзывов
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Илья
 
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год назад
8 отзывов
3 года назад
Наталия
 
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4 года в сервисе
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5 дней назад
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3 года в сервисе
Был
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