Заказчик очень крутой! Коммуникация по ТГ - раз! Предоставил вообще все исходники на баннер, не пришлось ничего самому искать или придумывать какие-то "костыли" - два! Моментальная оплата - три! Обязательно буду и дальше работать с этим человеком, таких на руках носить надо!