Банер в фейсбук.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка115 просмотров

Банер в Фейсбук для маркеплейсу https://synthetic.ua/

Розмір 1 080 х 1 080 в Фігма.

Надпис : " Розпродаж до -50% "

І треба намалювати елекстросамокати, один або багато, чим класніше тим краще. Немає вимоги щоб банер перекликався з банером на головній сторінці. Головне щоб привертав увагу, і хотілося подивитися. Можна просто фото самокатів, можна з нашим героєм. Ми б хотіли побачити різні варіанти.

Шрифти: font-family: 'Montserrat' font-style: normal, колір #FFCA00

3 года назад
olyagold
34 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Роман, швидко виконав замовлення, якісно намалював банер відповідно нашої стилістики, запропонував дуже багато варіантів. Легко разом працювати, будемо працювати і надалі. Щиро рекомендую!
Все як завжди супер, чітке завдання, швидка оплата! Однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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