Требуется разработка макета баннера для фитнес проекта. Фон в благородных цветах (розовый, фиолетовый, голубой), с размещением силуэта девушки или фото фитоняшки. Добавить яркие акценты на фоне и логотип не по центру, с 3D-буквами. Рассматриваются различные варианты дизайна.
Банер в фейсбук.
Банер в Фейсбук для маркеплейсу https://synthetic.ua/
Розмір 1 080 х 1 080 в Фігма.
Надпис : " Розпродаж до -50% "
І треба намалювати елекстросамокати, один або багато, чим класніше тим краще. Немає вимоги щоб банер перекликався з банером на головній сторінці. Головне щоб привертав увагу, і хотілося подивитися. Можна просто фото самокатів, можна з нашим героєм. Ми б хотіли побачити різні варіанти.
Шрифти: font-family: 'Montserrat' font-style: normal, колір #FFCA00
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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