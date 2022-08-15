Требуются баннеры для главной страницы интернет-магазина аксессуаров культуры 420. Необходим один основной баннер под шапкой и два сопутствующих. Баннеры должны быть качественными, яркими и с кнопками. На баннерах должны быть изображены Гомер Симпсон и товары магазина.