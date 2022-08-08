Баннер

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Завершен1 заявка54 просмотра

Добрый день! Очень понравился логотип который вы делали. Хочу сделать еще один заказ. Нужно создать для нашей фирмы иллюстрацию для баннера с изображением слона. Для уточнения деталей обращайтесь на нашу корпоративную почту или в личные сообщения.

3 года назад
Stepann1990
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Работа выполнена быстро и качественно. Исполнитель обещал до вечера воскресенья выполнить заказ, так и вышло. Рекомендую!
Все отлично) четкое ТЗ и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
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