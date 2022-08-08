Добрый день! Очень понравился логотип который вы делали. Хочу сделать еще один заказ. Нужно создать для нашей фирмы иллюстрацию для баннера с изображением слона. Для уточнения деталей обращайтесь на нашу корпоративную почту или в личные сообщения.