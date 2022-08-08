Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.
Баннер
Добрый день! Очень понравился логотип который вы делали. Хочу сделать еще один заказ. Нужно создать для нашей фирмы иллюстрацию для баннера с изображением слона. Для уточнения деталей обращайтесь на нашу корпоративную почту или в личные сообщения.
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