Необходимо внести изменения в баннер, заменив содержание на: '30 июля. Терапевтическая группа. Ч. 2 Внутренние и внешние ресурсы.' Ожидается корректировка дизайна в соответствии с новым текстом.
Нужно сделать красивую, красочную листовку
Нужна красивая листовка, для школы бальных танцев.
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