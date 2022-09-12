Нарисовать баннеры в слайдер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок263 просмотра

Необходимо нарисовать несколько баннеров для сайта.

Для тех кто сразу сможет приступить.

3 года назад
tttons
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
3 года назад
$30
1 день
все четко в срок! отличая обратная связь!
Все ок, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Даниил
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Евгения
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Никита
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
3 года назад
Заир
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Шапка для группы вк.

    $8

    Требуется разработать горизонтальную шапку для группы ВК на тему видео съемки 360 градусов. Дизайн должен быть ярким, с неоновыми и пестрыми элементами для привлечения внимания. Важно, чтобы продукт был понятен с первого взгляда.

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Статические баннеры для рекламы в РСЯ

    Требуется разработать статические баннеры для рекламной кампании в РСЯ, ориентированные на строительную тематику. Необходимы креативные и привлекательные решения, соответствующие требованиям платформы. Подробности обсуждаются в описании задания.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать логотип и баннер для ютуб канала

    Требуется разработать узнаваемый логотип и баннер для YouTube канала, отражающий специализацию на продаже карьерных самосвалов LGMG. Баннер должен включать почту и сайт. Пример цветовой гаммы можно найти на указанном сайте.

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать 2 баннера интим-магазина для РСЯ

    $10

    Необходимо разработать 2 баннера для интим-магазина, соответствующие требованиям РСЯ. Все детали и требования указаны в приложенном ТЗ. Ожидается качественный и привлекательный дизайн.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рекламный баннер для яндекс директ

    $90

    Требуется разработать рекламный баннер для Яндекс Директ и создать его в нескольких размерах. Инструкции по созданию и необходимые размеры указаны в задании. Важно следовать требованиям к дизайну и форматам.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать обложку для группы vk.com

    $10

    Требуется разработать привлекательную обложку для группы автожурнала на платформе vk.com. Если работа будет выполнена успешно, возможно сотрудничество по созданию обложки для ok.ru.

    Баннеры40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать баннеры-тизеры для рубрик интернет-магазина

    $100

    Требуется разработка баннеров-тизеров для различных рубрик интернет-магазина. Ожидается привлекающий внимание дизайн, который будет способствовать повышению интереса клиентов к товарам. Уточнения по проекту можно обсудить в личной переписке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать 15 дублей объявлений на авито и юле

    $10

    Необходимо подготовить 15 дублей объявлений на Авито и Юле. Требуется создать 9-10 уникализированных фотографий для каждого объявления, добавить текстовые плашки на изображения и разместить готовые объявления на аккаунте. Перед началом работы требуется предоставить пример оформленной картинки с плашками.

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание баннера на ютуб.

    $300

    Требуется разработать простой и привлекательный баннер для шапки профиля на канале YouTube. Он должен содержать ник канала и минимальное количество графических элементов. Ожидается использование подходящего шрифта и оригинального дизайна.

    Баннеры67 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен банер

    Требуется разработка HTML5 баннера с креативным дизайном. Необходимо обеспечить адаптивность и привлекательность для целевой аудитории. Ожидаются оригинальные идеи и качественное исполнение.

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад