Статические баннеры для рекламы в РСЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок513 просмотров

Необходимо сделать статические баннеры в РСЯ по строительной тематике.

описание задачи:

https://bit.ly/3v9d4bJ

Все подробности лучше обсудить через telegram (в профиле).

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