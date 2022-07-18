Нужен банер

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Завершен2 заявки428 просмотров

Нужен HTML5 банер

HTML
3 года назад
JustN
45 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow
Все отлично. Очень качественно и в срок.
Николай отличный заказчик. Адекватные цены. Оперативная связь даже в выходные. Чёткие ТЗ и мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Игнат
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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