Требуется разработать рекламный баннер для Яндекс Директ и создать его в нескольких размерах. Инструкции по созданию и необходимые размеры указаны в задании. Важно следовать требованиям к дизайну и форматам.
Сделать обложку для группы vk.com
Для автожурнала группы vk.com нужно сделать классную обложку. Если сработаемся нужно еще будет сделать для ok.ru
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