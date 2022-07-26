Нужно сделать 5 баннеров постов в инстаграм для кейтеринга кальянов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок626 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать

  • дизайн 5 тематических постов для кейтеринга кальянов:
  • О нас
  • Табаки, вкусы, миксы
  • Набор
  • Акции
  • Краш лист
  • Фоновое изображение для сторис
Тематика космос, глобус, есть черновики, что-то пытались делать сами, для лучшего понимания задачи могу отправить.
3 года назад
globuzzzz
Дмитрий 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

prumituv
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$23
3 дня
Escrow
Прекрасный заказчик, задачу подал чётко, объяснил всё. Коммуникация хорошая, всё время был на связи и оплатил быстро. Рекомендую к сотрудничеству ;)

Заявки фрилансеров

Олег
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Баннеры
prumituv
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Женя
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать баннеры в слайдер сайта

    Требуется нарисовать несколько баннеров для слайдера сайта. Ищем фрилансера, который сможет сразу приступить к выполнению задания. Важно учитывать стиль и тематику сайта при создании графических решений.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Шапка для группы вк.

    $8

    Требуется разработать горизонтальную шапку для группы ВК на тему видео съемки 360 градусов. Дизайн должен быть ярким, с неоновыми и пестрыми элементами для привлечения внимания. Важно, чтобы продукт был понятен с первого взгляда.

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Статические баннеры для рекламы в РСЯ

    Требуется разработать статические баннеры для рекламной кампании в РСЯ, ориентированные на строительную тематику. Необходимы креативные и привлекательные решения, соответствующие требованиям платформы. Подробности обсуждаются в описании задания.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать логотип и баннер для ютуб канала

    Требуется разработать узнаваемый логотип и баннер для YouTube канала, отражающий специализацию на продаже карьерных самосвалов LGMG. Баннер должен включать почту и сайт. Пример цветовой гаммы можно найти на указанном сайте.

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать 2 баннера интим-магазина для РСЯ

    $10

    Необходимо разработать 2 баннера для интим-магазина, соответствующие требованиям РСЯ. Все детали и требования указаны в приложенном ТЗ. Ожидается качественный и привлекательный дизайн.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рекламный баннер для яндекс директ

    $90

    Требуется разработать рекламный баннер для Яндекс Директ и создать его в нескольких размерах. Инструкции по созданию и необходимые размеры указаны в задании. Важно следовать требованиям к дизайну и форматам.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать обложку для группы vk.com

    $10

    Требуется разработать привлекательную обложку для группы автожурнала на платформе vk.com. Если работа будет выполнена успешно, возможно сотрудничество по созданию обложки для ok.ru.

    Баннеры40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать баннеры-тизеры для рубрик интернет-магазина

    $100

    Требуется разработка баннеров-тизеров для различных рубрик интернет-магазина. Ожидается привлекающий внимание дизайн, который будет способствовать повышению интереса клиентов к товарам. Уточнения по проекту можно обсудить в личной переписке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать 15 дублей объявлений на авито и юле

    $10

    Необходимо подготовить 15 дублей объявлений на Авито и Юле. Требуется создать 9-10 уникализированных фотографий для каждого объявления, добавить текстовые плашки на изображения и разместить готовые объявления на аккаунте. Перед началом работы требуется предоставить пример оформленной картинки с плашками.

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    3 года назад