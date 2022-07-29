Требуется разработка рекламного баннера для OZON размером 1080x1080 пикселей. Используйте прикрепленное фото для создания дизайна. Обеспечьте привлекательный и информативный внешний вид.
Уличный баннер на магазин
3 баннера, разных размеров.
3м на 2м
2м на 2м
2м на 2м
Магазин канцелярия, товаров для дома.
Заявки фрилансеров
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