Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.
5 превью для ютуб канала о крипте
Вот ТЗ по новым обложкам:1) ЧТО ТАКОЕ КРИПТОВАЛЮТА(Основной текст)простыми словами (мелким шрифтом)
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3) КАК НОВИЧКУ КУПИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ пошаговая инструкция
4) ВСЕ О METAMASK самый полный гайд
5) ГЛАВНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ КРИПТАНА
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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