5 превью для ютуб канала о крипте

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка31 просмотр

Вот ТЗ по новым обложкам:1) ЧТО ТАКОЕ КРИПТОВАЛЮТА(Основной текст)простыми словами (мелким шрифтом)

2) НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙглавные ошибки новичков в крипте

3) КАК НОВИЧКУ КУПИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ пошаговая инструкция

4) ВСЕ О METAMASK самый полный гайд

5) ГЛАВНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ КРИПТАНА

3 года назад
guest_16578327823953
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
1 день
Работа супер! Все как всегда раньше сроков и качественно👍🏻
Третий раз работает вместе, все как всегда на высоте! Рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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