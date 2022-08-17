Необходимо разработать 5 баннеров для Instagram для кейтеринга кальянов. Тематика включает космос и глобус. Посты должны охватывать темы: О нас, Табак, Набор, Акции и Краш лист. Также требуется фоновое изображение для сторис. Черновики уже созданы, для лучшего понимания задачи могут быть предоставлены.