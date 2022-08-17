Креативы для Amazon Posts

$30
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Завершен21 заявка505 просмотров

Нужно 30 креативов для продукта Acne Patch.

Аудитория - молодежь. Тематика - активный образ жизни, уход за собой с помощью наших товаров.

3 года назад
_alina_drobot
Алина 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Всё отлично) Правки вносились чётко и без проблем. Рекомендую!
Приятный заказчик, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Надежда
 
40 лет
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Алена
 
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Олександр
 
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