5 превью для YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка20 просмотров

1) Название: «Как зарабатывать на крипте»(Обложка с лицом. Можно добавить растущий график  , значки BTC, ETH, ракету🚀)2)Название: «Как анализировать проекты в крипте. DYOR»3)Название: «ТОКЕНОМИКА. Как найти проект на 100 ИКСОВ?»(Обложка без лица, можно добавить графики , монеты на фон и тд)4)Название: «Что влияет на цену Биткоина?»Обложка без лица. Можно добавить значки BTC, вопросительные знаки разного размера, и тд5)Название: «Ежедневный обзор рынка»Тут мне нужна обложка без лица, на которой я смогу ставить даты потом сама. —————————-Цвета: желтый/оранжевый +синий на чёрном фоне(как в примерах выше); можно добавить красного———————————По дизайну прототипы ниже скину

3 года назад
guest_16578327823953
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
1 день
Я очень довольна тем, как быстро и качественно выполнена работа. 100% будем ещё сотрудничать! Рекомендую!
Второй раз работаем, отличная коммуникация, четкая задача и быстрая оплата! Однозначно рекомендую и продолжаем работать дальше!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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