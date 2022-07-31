1) Название: «Как зарабатывать на крипте»(Обложка с лицом. Можно добавить растущий график  , значки BTC, ETH, ракету🚀)2)Название: «Как анализировать проекты в крипте. DYOR»3)Название: «ТОКЕНОМИКА. Как найти проект на 100 ИКСОВ?»(Обложка без лица, можно добавить графики , монеты на фон и тд)4)Название: «Что влияет на цену Биткоина?»Обложка без лица. Можно добавить значки BTC, вопросительные знаки разного размера, и тд5)Название: «Ежедневный обзор рынка»Тут мне нужна обложка без лица, на которой я смогу ставить даты потом сама. —————————-Цвета: желтый/оранжевый +синий на чёрном фоне(как в примерах выше); можно добавить красного———————————По дизайну прототипы ниже скину