Добрый день! Хотел бы заказать карту, проезда (gif не требуется, обычный формат подойдет, ну и исходник). Примеры во вложении.

Само расположен отправлю позже с пометкой что указать на карте.

Сориентируете по цене и срокам и способу оплаты? Раздел и Категорию выбрал случайно.