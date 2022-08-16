Требуется разработать 30 креативов для Amazon Posts, посвященных продукту Acne Patch. Целевая аудитория - молодежь. Тематика включает активный образ жизни и уход за собой с помощью товаров. Ожидается креативный подход к дизайну и контенту.
Сделать картинку для сайта
Добрый день!
Мне нужна пиктограмма для сайта, по теме ЭКСПЕРТИЗА ПОЖАРА.
Размеры не знаю, есть сайт и там уже есть похожие картинки. там надо посмотреть.
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