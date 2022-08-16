Сделать картинку для сайта

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Завершен11 заявок366 просмотров

Добрый день!

Мне нужна пиктограмма для сайта, по теме ЭКСПЕРТИЗА ПОЖАРА.

Размеры не знаю, есть сайт и там уже есть похожие картинки. там надо посмотреть.

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vladislavles9999
Владислав 
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3 года назад
$12
2 дня
Escrow
Все хорошо, обращусь позже.
Всё четко и понятно. Рекомендую) Спасибо!

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