Требуется разработать логотип и баннеры для онлайн игры MU Online. Необходимо создать 2-3 варианта шапки и логотипа для VK, а также 3 стилистически разных варианта основных баннеров и дополнительные баннеры для новостей, форума и конкурса. Ориентироваться на стиль шапки сайта и использовать элементы средневекового фэнтези.