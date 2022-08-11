Макет баннера для фитнес проекта

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Закрыт55 заявок601 просмотр

Для создания баннера,  ищем дизайнера.

1. Фон благородные цвета (розовый, фиолетовый, голубой)

2. В центре размещение силуэт девушки или фото фитоняшки

3. Яркие акценты на фоне (пятна, мазки и т.п.)

4. Размещение логотипа не по центру (буквы в 3д)

Рассмотрим ваши варианты. Прилагаю прошлые баннеры

3 года назад
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