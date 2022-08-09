Банера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт62 заявки778 просмотров

нужно сделать 3 банера по направлению такси 

примеры отправлю в личку 

3 года назад
guest_16600645398813
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олеся
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Алеся
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
22 дня назад
1 отзыв
3 года назад
Михайло
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Яна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Маша
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Таисия
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влад
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олег
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Али
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ирина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Шабеко
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Костя
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Єлізавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Злата
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аня
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алёна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Евгения
 
50 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
3 года назад
Мария
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Даяна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виталий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
335 отзывов(-1)
3 года назад
Роман
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Баннеры
Поліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
#1
Баннеры
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
17 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Баннеры
Ольга
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Ольга
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Рустам
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
22 отзыва
3 года назад
Артем
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для главной интернет-магазина культуры 420

    Требуются баннеры для главной страницы интернет-магазина аксессуаров культуры 420. Необходим один основной баннер под шапкой и два сопутствующих. Баннеры должны быть качественными, яркими и с кнопками. На баннерах должны быть изображены Гомер Симпсон и товары магазина.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать картинку для сайта

    Требуется разработка пиктограммы для сайта на тему экспертизы пожара. Необходимо определить размеры и стиль, ориентируясь на уже существующие изображения на сайте. Важно учесть визуальную гармонию с текущим дизайном.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести исправление в баннер

    Требуется внести исправления в баннер: сменить разрешение и добавить новые элементы. Обеспечьте соответствие новым требованиям дизайна и формата.

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип и баннеры для онлайн игры

    Требуется разработать логотип и баннеры для онлайн игры MU Online. Необходимо создать 2-3 варианта шапки и логотипа для VK, а также 3 стилистически разных варианта основных баннеров и дополнительные баннеры для новостей, форума и конкурса. Ориентироваться на стиль шапки сайта и использовать элементы средневекового фэнтези.

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать баннер для сайта

    Требуется разработка баннера для сайта размером 1130x470 пикс с скругленными углами. Используйте указанные цвета и счастливых корейцев со стоков. Слоган: 'Мы не лечим, мы учим быть здоровым!'. Учитывайте параметры расстановки объектов.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Баннер для смм

    $10

    Требуется разработать яркий и веселый баннер для СММ с заголовком 'Посети стоматолога!' и датой 'до 31 августа 2022'. Также включить мелкий заголовок 'Скоро в школу' и лейбл 'Расписание уроков в подарок'. Обратите внимание на компоновку элементов для лучшего восприятия.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Банер на головну сторінку сайту

    Необходимо разработать баннер для главной страницы сайта в Figma. Требуются три размера: 2440x870 для десктопа, 810x289 для планшета и 764x440 для мобильных устройств. Тема баннера: планшеты с уценкой, экономия до 50%.

    Figma
    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    3 года назад