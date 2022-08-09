Баннеры для главной интернет-магазина культуры 420

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Закрыт22 заявки357 просмотров

Всем доброго времени суток!

Нужны баннеры для главной страницы интернет-магазина аксессуаров связанных с культурой 420.

1 основной баннер под шапкой и 2 сопутствующих баннера.

Баннеры нужны качественные, сочные и яркие. Баннеры с кнопками.

На баннерах хочется видеть Гомера Симпсона и сами товары.

Интернет-магазин покажу в ЛС :)

3 года назад
klicker
Максим 
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