Баннеры, постеры, обработка фотографий, дизайн сайтов

Здравствуйте! Нужен дизайн афиши или баннера для маркетплейса? А может вашего собственного сайта? Жду ваше сообщение! ✌️

Делаю всё в срок и качественно ❤️

Работаю в :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Figma

Tilda

Adobe Premier Pro

Выполняю следующие услуги

Верстка и дизайн:

Баннеров

Афиш

Плакатов

Листовок

Баннеров для маркетплейсов

Превью видеороликов

Оформление социальных сетей

Визиток

Landing page

Интернет-магазин

Баннер сайта

Правки-бесплатно, доработки - договоримся.

Обсудим все детали, заполним бриф, чтобы воплотить ваше видение в максимальном объеме.

Вы можете связаться со мной через:

telegram: daryazolotykh

эл.почта: [email protected]

личные сообщения на сайте

Хорошего дня!