putupitupu

Дарья putupitupu

 
23 годаРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Баннеры, постеры, обработка фотографий, дизайн сайтов

Здравствуйте! Нужен дизайн афиши или баннера для маркетплейса? А может вашего собственного сайта? Жду ваше сообщение! ✌️

Делаю всё в срок и качественно ❤️

Работаю в:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Figma
  • Tilda
  • Adobe Premier Pro
Выполняю следующие услуги:

Верстка и дизайн:

  • Баннеров
  • Афиш
  • Плакатов
  • Листовок
  • Баннеров для маркетплейсов
  • Превью видеороликов
  • Оформление социальных сетей
  • Визиток
Дизайн сайтов:

  • Landing page
  • Интернет-магазин
  • Баннер сайта
Правки-бесплатно, доработки - договоримся.

Обсудим все детали, заполним бриф, чтобы воплотить ваше видение в максимальном объеме.

Вы можете связаться со мной через:

telegram: daryazolotykh

эл.почта: [email protected]

личные сообщения на сайте

Хорошего дня!

Дизайн сайтаFigmaTildaIllustratorPhotoshop
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