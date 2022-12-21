Баннеры, постеры, обработка фотографий, дизайн сайтов
Здравствуйте! Нужен дизайн афиши или баннера для маркетплейса? А может вашего собственного сайта? Жду ваше сообщение! ✌️
Делаю всё в срок и качественно ❤️
Работаю в:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Figma
- Tilda
- Adobe Premier Pro
Верстка и дизайн:
- Баннеров
- Афиш
- Плакатов
- Листовок
- Баннеров для маркетплейсов
- Превью видеороликов
- Оформление социальных сетей
- Визиток
- Landing page
- Интернет-магазин
- Баннер сайта
Обсудим все детали, заполним бриф, чтобы воплотить ваше видение в максимальном объеме.
Вы можете связаться со мной через:
telegram: daryazolotykh
эл.почта: [email protected]
личные сообщения на сайте
Хорошего дня!
Я против войны в Украине!
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