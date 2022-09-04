Банер

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Завершен17 заявок488 просмотров

Для волонтерського проекту  потрібно зробити шаблон банеру для анонсу вебінарів.

Всі деталі розповім в особистому повідомленні або у телефонній розмові.

3 года назад
3313735
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MikhailoGirenko
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
3 дня
Escrow
Очень приятно работать с Михаилом. Все работы сделал в оговоренные сроки. Все мои правки вносил без какого-либо пререкания, хотя ему и приходилось делать все заново. Рекомендую! и буду сам продолжать сотрудничество.
Сотрудничеством очень доволен, оплатил в строк, как и договаривались. Качество, і хороший результат очень важен для него. Очень ценю таких заказчиков, так как с ними быстрее развиваешься. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
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