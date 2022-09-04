Требуется дизайнер для выполнения ряда задач, связанных с созданием баннеров для новой компании. Ожидается креативный подход и опыт в графическом дизайне.
Банер
Для волонтерського проекту потрібно зробити шаблон банеру для анонсу вебінарів.
Всі деталі розповім в особистому повідомленні або у телефонній розмові.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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