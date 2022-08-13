Требуется разработка баннера для розничного салона. Необходимо создать привлекательный и запоминающийся дизайн, который привлечет внимание клиентов. Укажите размеры и концепцию баннера.
Создать обложку сообщества Вконтакте в разрешении 1590×530
Создать обложку сообщества Вконтакте в разрешении 1590×530 (3 варианта) JPG
Оплата: 500 рублей.
Заявки фрилансеров
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