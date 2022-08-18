Создание рекламного баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок227 просмотров

Баннер формат А4 в pdf, jpeg, вертикальная ориентация.

Суть баннера (тема): Опытная бригада по армированию железо-бетонных конструкций под ключ. Поиск работы.

Текст на эстонском языке (прикреплен), располагается на фоне картинки (картинки нет, нужна по теме объявления, несколько вариантов).

3 года назад
C-WAY
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$35
2 дня
Отличная работа! Лучше чем ожидал.
Отличный заказчик, спасибо за интересный проект

Заявки фрилансеров

Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
3 года назад
Алексей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Лера
 
22 года
3 года в сервисе
Была
17 часов назад
8 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Баннеры
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Антон
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Максим
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно нарисовать баннер для сайта

    Требуется нарисовать баннер для сайта с размерами 800x415px. Тексты и детали оформления будут предоставлены в личной переписке. Итоговые файлы должны быть в формате PNG и исходник в .PSD.

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер для Авито

    Требуется изготовление баннера для размещения объявления на Авито. Включает редактирование фотографий и текста. Ожидается качественный дизайн, соответствующий требованиям платформы.

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать баннер для сайта

    Необходимо разработать баннер для размещения в рекламе Яндекса размером 240х400 px. Все необходимые материалы, включая картинки и тексты, будут предоставлены. Образец баннера будет прикреплен во вложении.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно создать баннер для розничного салона

    Требуется разработка баннера для розничного салона. Необходимо создать привлекательный и запоминающийся дизайн, который привлечет внимание клиентов. Укажите размеры и концепцию баннера.

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    3 года назад