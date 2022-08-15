Необходимо разработать баннер для размещения в рекламе Яндекса размером 240х400 px. Все необходимые материалы, включая картинки и тексты, будут предоставлены. Образец баннера будет прикреплен во вложении.
Баннер для Авито
Изготовление баннера, для объявления на Авито, редактирования фотографий, и текста!
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