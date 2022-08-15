Нужно нарисовать баннер для сайта

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Закрыт44 заявки787 просмотров

Нужно нарисовать баннер.

Размеры баннера: 800x415px

Тексты на баннере и т.п.  в личной переписке.

Результат: PNG и исходник в .PSD.

3 года назад
VIPSTUDIO
Артем 
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