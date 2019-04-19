insite-web

Алексей insite-web

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подобрать (сделать) 2 картинки для слайдера

    Нужно подобрать 2 стильные (крутые) картинки в слайдер для сайта [url=https://stalklinok.ru/]https://stalklinok.ru/[/url] чтобы они подходили по концепции, цветовому стилю, возможно обработать (тонировку в цветовом стиле или затемнение), под десктоп и мобилку. · ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Отредактировать видеоклип

    Приветствую всех. Задача следующая: есть видеоролик: [url=https://www.youtube.com/watch?v=r_jXf1g-Jfk]https://www.youtube.com/watch?v=r_jXf1g-Jfk[/url]  он отснят для компании ТГВ, потом руководитель решил поменять фирменное название. Нужно в ролике все что связано с названием ТГВ вырезать, но так чтобы клип не ломался (возможно соседние видеовставки растянуть или ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Отредактировать видеоклип
Алексей был всегда на связи. Очень вежливый, понимающий закащчик. Оплата была вовремя. Приятное сотрудничество. Рекомендую.
Сергей очень качественно и быстро выполнил работу. В процессе произошли небольшие изменения, но Сергей сделал без дополнительной оплаты, за что ему спасибо. Рекомендую обращаться!
Ответный отзыв