insite-web

Нужно подобрать 2 стильные (крутые) картинки в слайдер для сайта [url=https://stalklinok.ru/]https://stalklinok.ru/[/url] чтобы они подходили по концепции, цветовому стилю, возможно обработать (тонировку в цветовом стиле или затемнение), под десктоп и мобилку. · ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Баннеры5 заявокЗакрытгод назад
Приветствую всех. Задача следующая: есть видеоролик: [url=https://www.youtube.com/watch?v=r_jXf1g-Jfk]https://www.youtube.com/watch?v=r_jXf1g-Jfk[/url] он отснят для компании ТГВ, потом руководитель решил поменять фирменное название. Нужно в ролике все что связано с названием ТГВ вырезать, но так чтобы клип не ломался (возможно соседние видеовставки растянуть или ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Адаптивная верстка интернет магазина (главная + 4 внутренних {каталог, карта товара, корзина, информационная})HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
5 лет назад
Алексей был всегда на связи. Очень вежливый, понимающий закащчик. Оплата была вовремя. Приятное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сергей очень качественно и быстро выполнил работу. В процессе произошли небольшие изменения, но Сергей сделал без дополнительной оплаты, за что ему спасибо. Рекомендую обращаться!