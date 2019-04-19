insite-web

Приветствую всех. Задача следующая: есть видеоролик: [url=https://www.youtube.com/watch?v=r_jXf1g-Jfk]https://www.youtube.com/watch?v=r_jXf1g-Jfk[/url] он отснят для компании ТГВ, потом руководитель решил поменять фирменное название. Нужно в ролике все что связано с названием ТГВ вырезать, но так чтобы клип не ломался (возможно соседние видеовставки растянуть или ...