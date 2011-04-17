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Отзывы заказчиков
$24
9 баллов
10 лет назад
очень хорошо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный в общении и работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
12 лет назад
Работать с этим человеком одно удовольствие. Профессиональный подход к любой задаче, делает ее незаменимым человеком в нашей нелегкой работе. Не задает лишних вопросов, работу сдает своевременно.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством - четкое задание, постоянная связь, своевременная оплата. Рекомендую как вежливого, корректного, грамотного заказчика.
$20
10 баллов
13 лет назад
Написаны хорошие статьи, по заданной тематике. Работа выполнена качественно и в срок. Сотрудничеством доволен, буду сотрудничать.
Ответный отзыв
Четкая конкретная постановка задания, мгновенная оплата. Максим - вежливый заказчик и приятный собеседник. Рада нашему сотрудничеству.
$10
10 баллов
13 лет назад
Качество работы очень понравилось, а также то что Ева сделала задание очень быстро.
Ответный отзыв
Конкретное ТЗ, мгновенная оплата. Очень приятный в общении человек. Спасибо за работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
13 лет назад
Сотрудничеством доволен! Хорошее качество, нужный объем! Продолжу работать.
Ответный отзыв
Внимательный, пунктуальный, аккуратный заказчик - конкретная постановка задания, своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать дальше))
Копирайтинг
9 отзывов
от $2
от 1 дня
#278
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $2
от 1 дня
#233
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1149
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1501