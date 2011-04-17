ewangelina

Ева ewangelina

 
44 годаУкраина/Тернополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
troidesigns
Тим Шан 
43 годаИзраиль
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$24
9 баллов
10 лет назад
Статьи на тему: Хирургия в Израиле
очень хорошо
Отличный заказчик, приятный в общении и работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vebAction
Олег 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Наполнение товарами интернет-магазина
Работать с этим человеком одно удовольствие. Профессиональный подход к любой задаче, делает ее незаменимым человеком в нашей нелегкой работе. Не задает лишних вопросов, работу сдает своевременно.
Очень довольна сотрудничеством - четкое задание, постоянная связь, своевременная оплата. Рекомендую как вежливого, корректного, грамотного заказчика.
Ответный отзыв
makv
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Аутстаффинг
Написаны хорошие статьи, по заданной тематике. Работа выполнена качественно и в срок. Сотрудничеством доволен, буду сотрудничать.
Четкая конкретная постановка задания, мгновенная оплата. Максим - вежливый заказчик и приятный собеседник. Рада нашему сотрудничеству.
Ответный отзыв
viktorados
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Качественный рерайт текста
Качество работы очень понравилось, а также то что Ева сделала задание очень быстро.
Конкретное ТЗ, мгновенная оплата. Очень приятный в общении человек. Спасибо за работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
mak13
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Статьи на сайты
Сотрудничеством доволен! Хорошее качество, нужный объем! Продолжу работать.
Внимательный, пунктуальный, аккуратный заказчик - конкретная постановка задания, своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать дальше))
Ответный отзыв
Копирайтинг
9 отзывов
от $2
от 1 дня
#278
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $2
от 1 дня
#233
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1149
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1501