Необходимо описать 3 интерьера по фотографиям и планировкам по делу, но с художественным оттенком. А также придумать проектам названия. Вводные есть. Размер одной статьи 2-2,5 к. Пример прикреплен.
Статьи на сайты
Есть необходимость в 18 статьях по 3000 символов
Необходимы обычные(не сеооптимизированные)
статьи можно с упоминанием доп слов, список позже.
Очень желательно 100% уникальность!
Темы:
постеры
картины или холст
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Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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