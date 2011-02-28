Наполнения сайта текстами с рерайтом

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок415 просмотров

Доброго времени суток! Необходимо наполнить сайт объектами с описанием и фото.Тексты рерайт с исходников. Тематика Недвижимость.Заполнение одного объекта при опыте с рерайтом занимает 10-15 мин. Оплата 20 wmr объект. Общий объем более 100-200 объектов. Часто появляется необходимость в заполнении.Подробности в личку.

14 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lugovaya_arfa
54 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Приятное впечатление.Работа проделана качественно и без лишних проблем.Остался всем доволен.
Хороший работодатель. Грамотно поставлена задача, согласованы все нюансы, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lugovaya_arfa
54 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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