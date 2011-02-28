Здравствуйте, нужно придумать\выделить тезисы для 5 аспектов (или как уже это правильно назвать, незнаю) по теме натяжные потолки. Затем написать 5 мини статьи по одной для каждого аспекта. Все это нужно для ...
Наполнения сайта текстами с рерайтом
Доброго времени суток! Необходимо наполнить сайт объектами с описанием и фото.Тексты рерайт с исходников. Тематика Недвижимость.Заполнение одного объекта при опыте с рерайтом занимает 10-15 мин. Оплата 20 wmr объект. Общий объем более 100-200 объектов. Часто появляется необходимость в заполнении.Подробности в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте есть 10к символов, тематика программы, соответственно необходим рерайт данного текста, по срокам должно быть готово к вечеру. Оплата в WMRЗавершен14 лет назад
Требуется на регулярной основе публиковать новости основанные на интересных и актуальных сообщениях в блогах, основные темы сайта - общество, личное, увидеть (интересное видео, картинки), корпоративные блоги, криминал, экономика, техника, развлечения. Новости могу браться как ...Закрыт14 лет назад
Требуются технические, аналитические статьи по теме новейших разработок интернет-технологий, интересующий уровень - IBM, Zend, Jboss AS и т.п. по схеме - ТЗ, необходимо знания иностранного языка, т.к. Технологии рассматривать иногда нужно иностранные. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Статьи для сайта по аквариумистикеЗавершен14 лет назад
Здравствуйте собственно нужно уникальных статей 10 штук для продвижения одного сайта, на тему платежных систем, валют, примерно на 3000 знаков, если устроит цена и качество то можно больше, подробности при общении через асю или ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте, российские копирайтеры!!! Пример статьи прикрепляю. Нужно - переделать в имиджевую. ЦУ - абитуриенты, их родители. Имейте ввиду, статья для видеоролика. Таких статей будет 11. Около 30 тыс. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
Для сайта компании по экспертизе и оценке нужны тексты. Голый сайт нужно наполнить статьями под ключ, с картинками. Заносить статью на сайт через админку сайта. 11 статей про каждый вид экспертизы, из ...Завершен14 лет назад
Необходимо наполнение сайта компании по организации праздников качественными текстами.Завершен14 лет назад
Нужно написать описание для онлайн магазина, примерно 1000 символов. что-то наподобие: Buy and sell handmade or vintage items, art and supplies on WEBSITE, the world's most vibrant handmade marketplace. Share stories ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад