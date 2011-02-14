Наполнить статьями сайт на тему экспертиза, оценка

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок229 просмотров

Для сайта компании по экспертизе и оценке нужны тексты. Голый сайт нужно наполнить статьями под ключ, с картинками. Заносить статью на сайт через админку сайта.

11 статей про каждый вид экспертизы, из них про 3 вида нужно тщательно собрать информацию, грамотно и красиво изложить на сайте.

Можно использовать сторонние сайты, но с рерайтом, для поисковых систем.

Помимо 11 статей про услуги нужны еще тексты для главной страницы и "о компании".

Плюс с одного сайта без рерайта перенести на сайт рубрику "вопрос-ответ" (статей 12).

14 лет назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$10
7 дней
Благодарю за сотрудничество! Понравилось, что Лида уже имеет опыт работы с разными CMS, и ей не составило труда работать с контентом в панели моего сайта. Человек хорошо справился с заданием.
Андрей хороший заказчик, оплатил работу в полном объеме точно в установленные сроки, четкое тз, всегда на связи. Спасибо большое за заказ. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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