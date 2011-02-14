Наполнить статьями сайт на тему экспертиза, оценка

Для сайта компании по экспертизе и оценке нужны тексты. Голый сайт нужно наполнить статьями под ключ, с картинками. Заносить статью на сайт через админку сайта.

11 статей про каждый вид экспертизы, из них про 3 вида нужно тщательно собрать информацию, грамотно и красиво изложить на сайте.

Можно использовать сторонние сайты, но с рерайтом, для поисковых систем.

Помимо 11 статей про услуги нужны еще тексты для главной страницы и "о компании".

Плюс с одного сайта без рерайта перенести на сайт рубрику "вопрос-ответ" (статей 12).