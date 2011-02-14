Есть исходник статьи о детских товарах (1850 зн.), необходимо размножить его так, чтобы биржи продвижения статьями их приняли. С вас цена, максимальное кол-во текстов, шингл и % схожести и срок исполнения. Сразу ...
Наполнить статьями сайт на тему экспертиза, оценка
Для сайта компании по экспертизе и оценке нужны тексты. Голый сайт нужно наполнить статьями под ключ, с картинками. Заносить статью на сайт через админку сайта.
11 статей про каждый вид экспертизы, из них про 3 вида нужно тщательно собрать информацию, грамотно и красиво изложить на сайте.
Можно использовать сторонние сайты, но с рерайтом, для поисковых систем.
Помимо 11 статей про услуги нужны еще тексты для главной страницы и "о компании".
Плюс с одного сайта без рерайта перенести на сайт рубрику "вопрос-ответ" (статей 12).
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