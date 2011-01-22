Написать и размножить тексты

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Завершен7 заявок302 просмотра

Добрый день!

Необходимо написать три текста по 2000 и размножить их (около 50 копий каждой)

Тематика - мифология

Преимущество - низкая цена

Спасибо)

14 лет назад
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Jansson
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
ПРиятное сотрудничество, оперативное исполнение. Все пожелания были учтены и в максимально короткие сроки воплощены в жизнь. Большое спасибо!
С вами было приятно работать, спасибо за аккуратность и терпение!

Заявки фрилансеров

Jansson
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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