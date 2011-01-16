История зарубежного бренда (1500 - 2000 симв.)

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Закрыт19 заявок307 просмотров

Добрый день,

Необходимо написать краткую статью (1500 - 2000 символов с пробелами) об одном из представленных ниже брендов:

United Colors of Benetton, Levi’s, Incanto, Mango,Lacoste, Nike, Puma, Reebok, Zara

Интересует рерайт или копирайт, также возможен и перевод текстов из других источников.

Нужно 1-2 статьи, просьба указывать цены за 1000 знаков с пробелами.

Срок выполнения - не срочно, но максимум 3 дня. Оплата - Яндекс.Деньги, сразу же после проверки статьи.

Больше подробностей о задании см. в приложении.

14 лет назад
deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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