История зарубежного бренда (1500 - 2000 симв.)

Добрый день,

Необходимо написать краткую статью (1500 - 2000 символов с пробелами) об одном из представленных ниже брендов:

United Colors of Benetton, Levi’s, Incanto, Mango,Lacoste, Nike, Puma, Reebok, Zara

Интересует рерайт или копирайт, также возможен и перевод текстов из других источников.

Нужно 1-2 статьи, просьба указывать цены за 1000 знаков с пробелами.

Срок выполнения - не срочно, но максимум 3 дня. Оплата - Яндекс.Деньги, сразу же после проверки статьи.

Больше подробностей о задании см. в приложении.