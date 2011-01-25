Статьи про алмазный инструмент

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок226 просмотров

Требуется грамотный копирайтер для написания небольших уникальных SEO статей.

Требуется написать статьи по представленным ниже запросам. Один запрос – заголовок статьи, тема статьи и оптимизируемая фраза. Заголовок статьи должен находиться в окружении «мусорных слов», т.е. в заголовке статьи должно быть предложение с вхождением оптимизируемой фразы. (Н-р: «Лучшее решение для резки камня это алмазный инструмент в связке с плиткорезами»)

Размер одной статьи – 1000 символов без пробелов, каждая статья д.б. разбита на подзаголовки – от 1 до 3 на усмотрение (как параграфы в учебниках биологии), т.е. h2. (типа §1.1).

Плотность повтора ключевой фразы – не более 4% на 1000 символов. ВНИМАНИЕ! Никакие другие слова в тексте не должны превышать плотность ключевой фразы или слова из этой фразы! Т.е. если текст пишется под запрос "купить алмазный инструмент" какое-нибудь слово типа "магазин" не должно иметь плотности выше, чем 2-3%

Проверять можно здесь: seotxt.com/service/optimizer/

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итого: 20 статей

Оплата: 2 у.е. за статью.

Сроки: 7 дней

Оплата: ЯД или ВМЗ

Просьбы:

1) не писать в асю

2) не писать в личку

3) указывать цену и сроки

4) не добавляться новичкам или без отзывов

Спасибо

14 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$40
7 дней
Алексей пишет очень не обычные тексты, богатый набор слов, высокая уникальность = абсолютно правильно выполненная работа. Спасибо!
Не конфликтный заказчик! С исполнением проекта не успевал в срок, вошел в положение. Спасибо! Приятно с Вами работать. Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад

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