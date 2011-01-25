Статьи про алмазный инструмент

Требуется грамотный копирайтер для написания небольших уникальных SEO статей.

Требуется написать статьи по представленным ниже запросам. Один запрос – заголовок статьи, тема статьи и оптимизируемая фраза. Заголовок статьи должен находиться в окружении «мусорных слов», т.е. в заголовке статьи должно быть предложение с вхождением оптимизируемой фразы. (Н-р: «Лучшее решение для резки камня это алмазный инструмент в связке с плиткорезами»)

Размер одной статьи – 1000 символов без пробелов, каждая статья д.б. разбита на подзаголовки – от 1 до 3 на усмотрение (как параграфы в учебниках биологии), т.е. h2. (типа §1.1).

Плотность повтора ключевой фразы – не более 4% на 1000 символов. ВНИМАНИЕ! Никакие другие слова в тексте не должны превышать плотность ключевой фразы или слова из этой фразы! Т.е. если текст пишется под запрос "купить алмазный инструмент" какое-нибудь слово типа "магазин" не должно иметь плотности выше, чем 2-3%

Проверять можно здесь: seotxt.com/service/optimizer/

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итого: 20 статей

Оплата: 2 у.е. за статью.

Сроки: 7 дней

Оплата: ЯД или ВМЗ

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1) не писать в асю

2) не писать в личку

3) указывать цену и сроки

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