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Статьи про алмазный инструмент
Требуется грамотный копирайтер для написания небольших уникальных SEO статей.
Требуется написать статьи по представленным ниже запросам. Один запрос – заголовок статьи, тема статьи и оптимизируемая фраза. Заголовок статьи должен находиться в окружении «мусорных слов», т.е. в заголовке статьи должно быть предложение с вхождением оптимизируемой фразы. (Н-р: «Лучшее решение для резки камня это алмазный инструмент в связке с плиткорезами»)
Размер одной статьи – 1000 символов без пробелов, каждая статья д.б. разбита на подзаголовки – от 1 до 3 на усмотрение (как параграфы в учебниках биологии), т.е. h2. (типа §1.1).
Плотность повтора ключевой фразы – не более 4% на 1000 символов. ВНИМАНИЕ! Никакие другие слова в тексте не должны превышать плотность ключевой фразы или слова из этой фразы! Т.е. если текст пишется под запрос "купить алмазный инструмент" какое-нибудь слово типа "магазин" не должно иметь плотности выше, чем 2-3%
Проверять можно здесь: seotxt.com/service/optimizer/
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итого: 20 статей
Оплата: 2 у.е. за статью.
Сроки: 7 дней
Оплата: ЯД или ВМЗ
Просьбы:
1) не писать в асю
2) не писать в личку
3) указывать цену и сроки
4) не добавляться новичкам или без отзывов
Спасибо
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