Суть работы такова: я отправляю вам текст, разбитый на статьи по 900-1400 символов. Каждой статье нужно дать более-менее подходящий заголовок. Всего 2100 статей, поэтому нужно 3-4 человека, в зависимости кто сколько возьмёт. Сделать нужно до ...
Статьи о бизнесе
Создать ряд статей о бизнесе. Примеры тут:
http://dabster.ru/busidei/novye-idei-malogo-biznesa.html
http://dabster.ru/busplan/biznes-plan-marshrutnogo-taksi.html
http://dabster.ru/busplan/biznes-plan-apteki.html
http://dabster.ru/busidei/biznes-idei-s-nulya-bez-vlozheniy.html
Ключи - получить кредит, познавательный сайт.
Объем статьи 2500-3000 символов.
Пишите в заявке стоимость за статью и темы на которые сможете писать. Заявки скрыты от других пользователей.
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