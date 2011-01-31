Копирайтинг и рерайтинг статей для женского сайта

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Завершен53 заявки715 просмотров

Нужен грамотный и творческий копирайтер для написания и рерайта (и то и другое) статей для женского сайта.

Жду Ваши предложения с примерами работ и расценками.

14 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад
$30
7 дней
Ульяна всегда выполняет работу одинаково.... одинаково ВЕЛИКОЛЕПНО! Получаю море удовольствия от работы с ней. Очень ответственный человек и талантливый копирайтер!
Сотрудничество с Илоной, как всегда, было интересным и познавательным. Работа оплачивается практически мгновенно!!!!
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
день назад
14 лет назад
$20
1 день
Наталья - великолепный копирайтер. Работу выполняет всегда на высшем уровне и очень профессионально. Ей можно поручить даже самые сложные и важные тексты. Очень довольна сотрудничеством
Илона - очень ответственный заказчик, который знает, чего хочет.

Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад
Fremdtext
39 лет
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Была
день назад
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