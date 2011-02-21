Рерайт с размещением

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Завершен32 заявки597 просмотров

Уважаемые фрилансеры. На долгосрочный проект нужны несколько рерайтеров, которые умеют размещать новости на сайте. Примерный размер одной новости - 1000 знаков, размещение отнимает около 2-3х минут. Укажите, пожалуйста, стоимость за одну новость (рерайт + размещение) и ICQ для связи.

14 лет назад
the_jul
Юлия 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

imposter
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Впервые работали с Дмитрием и, надеюсь, что не в последний раз. Оперативно справляется с поставленными задачами, а качество работы не может не радовать. От меня огромный плюс.+++
Отличный заказчик, четко ставит задачу, быстро проверяет результат и сразу оплачивает сделанную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Однозначный плюс.
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад
$900
30 дней
Работа, как всегда, выполнена на отлично. Несмотря на ежедневную нагрузку и работу без выходных, Александр все сделал в срок и в полном объеме. +++
Спасибо за то, что доверили столь долгосрочный проект! Стабильный заработок - это всегда приятно. А когда предложение такого заработка исходит от постоянного заказчика - это приятно вдвойне. Надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем. :)

Заявки фрилансеров

imposter
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад
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