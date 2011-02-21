Надо 20 статей про технические характеристики бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров и т.д. 23500 символов в итоге. Каждая статья - описание какогото автогрейдера или бульдозера и т.д. В каждой статье вставить ...
Рерайт с размещением
Уважаемые фрилансеры. На долгосрочный проект нужны несколько рерайтеров, которые умеют размещать новости на сайте. Примерный размер одной новости - 1000 знаков, размещение отнимает около 2-3х минут. Укажите, пожалуйста, стоимость за одну новость (рерайт + размещение) и ICQ для связи.
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