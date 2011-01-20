Требуется человек для составления описаний к отелям. Необходимо знание английского языка. Надо будет составлять описание к определенным отелям (список я высылаю) по определенной схеме. Плюс 10-15 фото отеля. Оплата 20 руб/шт. Работа более-менее постоянная, по ...
Грамотный рерайт
Здравствуйте. Нужно 25 статей по тематике: бетоносмесители, бетононасосы, бетон, бетон в строительстве ...etc. В общем статьи по бетонооборудованию и строительству с участием бетона :)
Каждая статья по 2-2.5к символов. Грамотность и уникальность обязательны, т.к пишутся для размещения в системе миралинкс. Нужен хороший рерайт с хорошей уникальностью. Исходники ищете вы, благо их в интернете хватает. Готов платить 1$/1к. Нужно сделать в сжатые сроки.
Выбранный исполнитель
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