Грамотный рерайт

Здравствуйте. Нужно 25 статей по тематике: бетоносмесители, бетононасосы, бетон, бетон в строительстве ...etc. В общем статьи по бетонооборудованию и строительству с участием бетона :)

Каждая статья по 2-2.5к символов. Грамотность и уникальность обязательны, т.к пишутся для размещения в системе миралинкс. Нужен хороший рерайт с хорошей уникальностью. Исходники ищете вы, благо их в интернете хватает. Готов платить 1$/1к. Нужно сделать в сжатые сроки.