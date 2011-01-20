Грамотный рерайт

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Завершен14 заявок296 просмотров

Здравствуйте. Нужно 25 статей по тематике: бетоносмесители, бетононасосы, бетон, бетон в строительстве ...etc. В общем статьи по бетонооборудованию и строительству с участием бетона :)

Каждая статья по 2-2.5к символов. Грамотность и уникальность обязательны, т.к пишутся для размещения в системе миралинкс. Нужен хороший рерайт с хорошей уникальностью. Исходники ищете вы, благо их в интернете хватает. Готов платить 1$/1к. Нужно сделать в сжатые сроки.

14 лет назад
Simao18
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Bondik2008
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
Грамотный и ответственный копирайтер. Буду заказывать постоянно услуги. Спасибо!
Хороший заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Bondik2008
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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