Переработка текста сайта

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Закрыт21 заявка448 просмотров

Требуется переработать текст юридических услуг, сделав уникальным, более информативным и заточить его под продажу каждой услуги - по ключевым словам.

Пример текста, который надо переработать: http://www.eurobc.ru/goods_3.html

Объем работы - весь сайт.

HTML
14 лет назад
EBK
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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