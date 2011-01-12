Рерайт

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Закрыт62 заявки1167 просмотров

Нужны исполнители для активной работы в сети по рерайту небольших простых текстов без ключевых слов. Можно начинающих. Главное условие - грамотность и ответственность. Необходимо иметь возможность находится в сети несколько часов подряд, пользоваться скайпом или асей. Работа в активном режиме - получаете исходник, делаете рерайт в ворде и сразу сдаете. Оплата вебмани по договоренности. Будет выбрано несколько исполнителей

14 лет назад
mishkol
46 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Satoru_Taira
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

Satoru_Taira
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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