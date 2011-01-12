Нужны исполнители для активной работы в сети по рерайту небольших простых текстов без ключевых слов. Можно начинающих. Главное условие - грамотность и ответственность. Необходимо иметь возможность находится в сети несколько часов подряд, пользоваться скайпом или асей. Работа в активном режиме - получаете исходник, делаете рерайт в ворде и сразу сдаете. Оплата вебмани по договоренности. Будет выбрано несколько исполнителей