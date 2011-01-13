Копирайт и рерайт статей (для karver)

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Завершен1 заявка151 просмотр

Требуется рерайт одной статьи и копирайт двух статей под SEO запросы

слова для страницы

http://prudisad.ru/produce.html?cid=9 (рерайт текущего текста)

декоративный пруд

пластиковый пруд

садовый пруд

пластмассовый пруд

для

http://prudisad.ru/garden.html (копирайт)

товары для сада

для

http://prudisad.ru/produce.html?cid=11 (копирайт)

оборудование для водоемов

насосы для фонтанов

14 лет назад
VIA
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
$30
1 день
Выполнено точно в сроки. 3 текста рерайт + копирайт по 2 - 3 тыс. символов. Хорошие легко читаемые тексты.
Было очень приятно, что заказчик обратился именно ко мне с предложением работы. Оплата, ТЗ без нареканий. Надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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