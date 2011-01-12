Статья на главную страницу сайта

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Завершен12 заявок395 просмотров

Необходимо написать захватывающе интересную статью для главной страницы сайта!

Тема "Как правильно целоваться" сайт с платной методикой, поэтому нужна отличная реклама!

Чтобы зацепить пользователя, ну и конечно поискового робота (необходимые ключ.слова будут)

Размер статьи: 3000 символов

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14 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Chernilecsky
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо за качественно-выполненную работу!
Отличный заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата. Приятно работать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Chernilecsky
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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